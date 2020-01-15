Эксперт рассказал, какие отходы перерабатываются в Калининградской области

В регионе налажена переработка лишь малой части видов отходов. Для того, чтобы пополнить этот список, сейчас ведутся в том числе научные исследования, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» в среду замглавы Регионального союза переработчиков отходов Марк Балановский.



В настоящее время в Калининградской области перерабатывается электронная и бытовая техника, масла, жиры, покрышки, гофрокартон; в конце года появилось производство бетона, в котором используется стеклянная крошка, рассказал он. В текущем году должен быт налажен выпуск эковаты и топливных пеллет из отходов бумаги. «Кроме того,мы финансируем научные исследования в области высоких температур и давления — то есть, пароплазменная переработка пластиков. Сейчас для того, чтобы продать пластик на какие-то заводы, он должен быть чистым. А что делать с грязным пластиком? — отметил Марк Балановский. — Все, что сделано из нефти, в нефть может превратиться обратно. То есть производство топлива, производство энергетических ресурсов из грязных пластиков — в этом году, я думаю, мы эту работу завершим и перейдем уже к созданию опытных установок».