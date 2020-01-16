В Роскосмосе придумали, как помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Скрыть конфиденциальную работу на территории России от наблюдения иностранных спутников-шпионов возможно, если заглушить передачу данных со спутников при помощи наземных радиостанций. Такой способ предложили специалисты госкорпорации «Роскосмос», пишет «РИА Новости».

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения»,— уточняется в материалах экспертов.

Для реализации идеи Роскосмоса необходимо создать множество наземных радиоэлектростанций для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема. При этом для блокирования каналов спутниковой связи предлагается использовать несколько станций сразу.

Также, согласно задумке экспертов, предстоит составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.