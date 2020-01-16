В нацпарке хотят ограничить количество въезжающих на косу автобусов с туристами

В нацпарке хотят ограничить количество въезжающих на косу автобусов с туристами
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

Руководство национального парка «Куршская коса» прорабатывает возможность ограничения количества туристических автобусов, ежедневно въезжающих на косу, 8-12 автобусами в день. Об этом директор нацпарка Анатолий Калина рассказал в интервью «Новому Калининграду».

«Турфирмы, которые в сутки отправляют на косу по 30-40 автобусов, переполняют национальный парк. То есть у нас сразу возникают проблемы с парковками и туалетами. Последние мы чистим четыре раза в неделю, но учитывая, что у нас маршруты летом принимают по 3-4 тысячи туристов в день, переполнение туалетов происходит практически моментально», — пояснил Калина.

Он отметил, что ограничение количества туристических автобусов существовало в советское время. «И спустя годы мы к этому возвращаемся. Почему мы говорим про 12 автобусов? Потому что если разделить их на три маршрута — музейный комплекс, „Танцующий лес“ и высоту Эфу — то не будет возникать перегрузки», — заключил руководитель.

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