Главврач областной больницы Роман Висков уволился

Главврач областной больницы Роман Висков уволился
Роман Висков. Фото регионального минздрава
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Главный врач Областной клинической больницы Калининградской области Роман Висков покинул свой пост. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Главный врач Областной клинической больницы действительно покинул занимаемый пост — по семейным обстоятельствам. С 16 января обязанности главного врача исполняет заместитель главного врача ОКБ по медицинской части Андрей Литвин», — прокомментировали ситуацию в региональном минздраве.  

Кардиолог из Москвы Роман Висков был утвержден в должности главного врача калининградской областной больницы в июне 2017 года. До этого он два месяца исполнял обязанности руководителя этой медицинской организации. 




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