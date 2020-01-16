Эксперты: треть магистральных дорог Калининграда не соответствует параметрам

Эксперты: треть магистральных дорог Калининграда не соответствует параметрам
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда

Самая плотная улично-дорожная сеть находится в Ленинградском районе Калининграда. При этом около трети магистральных дорог в городе не соответствует параметрам по ширине и количеству полос. Об этом говорится в новой редакции Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД), опубликованной на сайте мэрии.

Общая протяженность улично-дорожной сети г. Калининграда составляет 784 км, наибольшая протяженность улиц и дорог приходится на Центральный и Ленинградский районы. При этом в Ленинградском районе — самая плотная сеть (5,7 км на кв.км). Для сравнения, в Центральном районе этот показатель составляет 3,2 км на кв.км, в Московском — 2,6 км на кв. км.

Магистральных дорог в городе двадцать две. В целом выявлено 63,6 км дорог, не соответствующих параметрам магистральной улицы, что составляет 31,85% от всей протяженности магистральной сети. Среди таких улиц — Суворова, Дзержинского, Емельянова, Горького, Гагарина и т.д.

«Особенностью магистральной сети Калининграда являются стесненные условия, ширина полос движения и их количество зачастую не соответствуют классификационным признакам, в таком случае приоритет отдается выполняемым функциям магистрали. Кроме того, отсутствуют магистрали непрерывного движения, практически все транспортные связи проходят через городской центр», — отметили эксперты.

Напомним, КСОД выполнял Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры из Санкт-Петербурга. Подробно о том, что предлагает новая схема для борьбы с пробками — в материале «Нового Калининграда».
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