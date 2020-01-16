«Калининград-ГорТранс» вновь ищет водителей и кондукторов

«Калининград-ГорТранс» вновь ищет водителей и кондукторов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Городское предприятие «Калининград-ГорТранс» снова ищет водителей и кондукторов. Это следует из сообщения, опубликованного в четверг на странице администрации Калининграда в Facebook.

«Если кто-то из ваших знакомых ищет работу, расскажите им об этих вакансиях (тем более что не все пользуются соцсетями)», — говорится в публикации мэрии.

Власти обещают, что водитель будет получать от 35 тыс. руб. в месяц и выше, а кондуктор от 25 тыс. руб. в месяц и выше. Работа сменная, зарплата белая.

Подробности можно узнать в отделе кадров предприятия по телефону 60-52-18 или по адресу Киевская, 17.

В ноябре прошлого года «Калининград-ГорТранс» уже искал кондукторов, потому что они «очень нужны». На предприятии тогда заявляли о серьезном кадровом дефиците.

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