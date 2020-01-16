Анатолий Калина о «Танцующем лесе»: если бы знал, то, наверное, не открыл бы этот маршрут

Директор «Куршской косы» Анатолий Калина допустил, что национальный парк не открыл бы маршрут «Танцующий лес» для туристов, если бы можно было спрогнозировать последствия. Такое мнение он высказал в интервью «Новому Калининграду».



«Если бы я знал, я бы, наверное, не открыл этот маршрут, — сказал он. — На данный момент мы как раз прилагаем усилия для того, чтобы люди не наносили ущерба природе, а ходили и смотрели на нее. То, что „Танцующий лес“ погибает — „заслуга“ наших туристов».

В этом году нацпарк планирует открыть на маршруте информационную галерею, рассказывающую о том, каким лес был в начале 2000-х. «Люди будут смотреть на фотографии того, что было, и сопоставлять с тем, что есть сейчас. То есть это нужно принимать с осознанием случившегося. Я думаю, пока их сознание не поменяется, не изменится и отношение [к природе]», — добавил Калина.

Маршрут «Танцующий лес» был открыт на косе в 2006 году и быстро стал одним из самых популярных. Несколько лет назад в нацпарке заговорили о том, что лес погибает из-за действий туристов, которые сходят с деревянных настилов и влезают на деревья. В частности, засохло одно из самых необычных дервьев «Танцующего леса» — сосна, ствол которой закручен кольцом.