Анатолий Калина о «Танцующем лесе»: если бы знал, то, наверное, не открыл бы этот маршрут

Анатолий Калина о «Танцующем лесе»: если бы знал, то, наверное, не открыл бы этот маршрут
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

Директор «Куршской косы» Анатолий Калина допустил, что национальный парк не открыл бы маршрут «Танцующий лес» для туристов, если бы можно было спрогнозировать последствия. Такое мнение он высказал в интервью «Новому Калининграду».

«Если бы я знал, я бы, наверное, не открыл этот маршрут, — сказал он. — На данный момент мы как раз прилагаем усилия для того, чтобы люди не наносили ущерба природе, а ходили и смотрели на нее. То, что „Танцующий лес“ погибает — „заслуга“ наших туристов».

В этом году нацпарк планирует открыть на маршруте информационную галерею, рассказывающую о том, каким лес был в начале 2000-х. «Люди будут смотреть на фотографии того, что было, и сопоставлять с тем, что есть сейчас. То есть это нужно принимать с осознанием случившегося. Я думаю, пока их сознание не поменяется, не изменится и отношение [к природе]», — добавил Калина.

Маршрут «Танцующий лес» был открыт на косе в 2006 году и быстро стал одним из самых популярных. Несколько лет назад в нацпарке заговорили о том, что лес погибает из-за действий туристов, которые сходят с деревянных настилов и влезают на деревья. В частности, засохло одно из самых необычных дервьев «Танцующего леса» — сосна, ствол которой закручен кольцом.


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