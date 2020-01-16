В России вводят «города трудовой доблести» в дополнение к городам воинской славы

В России вводят «города трудовой доблести» в дополнение к городам воинской славы
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект Принят в первом чтении законопроект, который вводит в России звание «Город трудовой доблести». Об этом в четверг сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В таких городах будут устанавливать стелы с муниципальным гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Также там будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

«Звание „Город трудовой доблести“ присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», — сказано в документе.

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