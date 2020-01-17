В «крещенские» выходные калининградцам обещают тепло

В предстоящие выходные в Калининградской области обещают теплую погоду. По данным Гидрометцентра РФ, днем в субботу и в воскресенье будет +5 градусов, облачно и без осадков. Ночью температура опустится до 1-3 градусов тепла. В ночь с субботы на понедельник возможны небольшие кратковременные дожди.

Схожий прогноз дает и региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — он обещает и в субботу, и в воскресенье +4 градуса тепла и сухую погоду. Ночами будет +1 градус и без осадков.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» также не обещает никаких осадков, только небольшую облачность в течение всего дня и в субботу, и в воскресенье. В субботу ожидается 5,4 градуса тепла, в воскресенье — 3,6 градуса.