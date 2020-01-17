В Роскачестве рассказали, как защититься от мошенников, использующих банкоматы

В центре цифровой экспертизы Роскачества разъяснили, как защититься от мошенников, использующих банкоматы для хищения средств. В ведомстве подчеркивают, что методы кражи средств с карты при помощи банкомата используются самые разнообразные — от скрытых камер до сканеров.

Например, мошенники устанавливают незаметные считыватели карт — скиммеры. Такие устройства считывают платежные данные, чтобы потом можно было сделать дубликат карты и снимать с нее деньги. Также на банкомат устанавливаются скрытые видеокамеры, размером с булавочное отверстие, направленные на клавиатуру, также используются накладные клавиатуры, которые запоминают вводимый пин-код.

В Роскачестве советуют по возможности использовать банкоматы внутри банков, так как они лучше охраняются, прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, чтобы минимизировать риски использования мошенниками скрытых видеокамер, обращать внимание на подозрительных людей рядом с банкоматами.

Банкомат советуют проверять на наличие устройств-скиммеров (накладок на картоприемники — отверстий, куда вставляются карты). Такое приспособление, установленное злоумышленниками поверх картоприемника, считывает данные карты, которую вставляет в банкомат жертва. Как правило, оно не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит «ненадежно». Скиммер может крепиться к банкомату скотчем или клеем.

Накладки, на клавиатуру, используемые мошенниками, также крепятся на скотч или клей. Приспособление злоумышленников может шататься и неплотно прилегать к корпусу банкомата, отличаться по цвету.

«Если вы видите, что клиент до вас забыл вытащить карту из банкомата, не вынимайте ее самостоятельно — вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со „свидетелем“ и обвинит вас в воровстве денежных средств с его счета. Если вы столкнулись с таким обманом — немедленно вызывайте полицию, тем самым вы отпугнете мошенников», — отмечают в Роскачестве.