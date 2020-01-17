В Советске назначено судебное заседание по иску к владельцу дома Мюллера-Шталя

В Советске назначено судебное заседание по иску городского прокурора к предпринимателю, в собственности которого находится историческое здание, известное как дом Армина Мюллера-Шталя. Соответствующая информация размещена на сайте Советского городского суда.



Согласно карточке дела, исковое заявление городского прокурора к Павлу Резниченко было зарегистрировано 26 ноября 2019 года. Третьими лицами по данному гражданскому делу выступают администрация Советского городского округа, Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

«Это по нашей инициативе прокуратура возбудилась и подала в суд. Мы пытаемся в судебном порядке заставить его выполнить свои обязательства собственника и отремонтировать здание. С тем, чтобы уже принимать дальнейшие решения, мы используем разные инструменты. Мы перешли к очень решительным действиям», — рассказал «Новому Калининграду» глава региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов.

Заседание назначено на 22 января.

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов в резкой форме потребовал представить ему собственника аварийного здания в Советске, где некогда родился и жил известный актер Армин Мюллер-Шталь. Владельцем здания оказался калининградский бизнесмен Павел Резниченко. В ноябре собственник исторического здания сообщил, что ведет переговоры с региональным правительством по поводу дальнейшей судьбы объекта.

Здание, о котором идет речь, признано объектом культурного наследия муниципального значения. Дом известен тем, что здесь 17 декабря 1930 года в семье банковского клерка родился Армин Мюллер-Шталь, который позже стал знаменитым немецким актером и даже номинировался на «Оскар». В 1945 году его семья переехала в Берлин. В послевоенные годы в здании размещалось общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства.

После закрытия в 2010 году учебного заведения здание опустело. Заброшенным и разваливающимся его можно наблюдать в настоящее время. Несколько лет назад здание было продано физическому лицу с расчетом на то, что будет произведена реставрация, однако этого не произошло.