Суд обязал отремонтировать дом Мюллера-Шталя. Собственнику грозят уголовным делом

Суд обязал отремонтировать дом Мюллера-Шталя. Собственнику грозят уголовным делом
Дом Армина Мюллера-Шталя в Советске / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Советске суд удовлетворил иск прокурора и обязал собственника исторического здания, известного как дом Армина Мюллера-Шталя, отремонтировать объект. Информация об этом содержится в карточке административного дела на сайте Советского городского суда.

Исковое заявление городского прокурора к предпринимателю Павлу Резниченко было зарегистрировано 26 ноября 2019 года. Третьими лицами по данному гражданскому делу выступали администрация Советского городского округа и Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Исполнить решение суда ответчик обязан в течение шести месяцев после его вступления в силу.

Судебное заседание состоялось утром в среду, 22 января.  «По словам нашего юриста, во время заседания ответчик очень вызывающе себя вел и винил всех, кроме себя, — пояснил „Новому Калининграду“ руководитель Службы охраны памятников Евгений Маслов. — Решения суда на руках у нас еще нет. Но если доступным языком говорить, то теперь ответчик обязан здание отремонтировать. Не просто какие-то фиктивные противоаварийные работы провести, а четко сделать ремонт в соответствии с требованиями охранного обязательства. Приобрел в собственность — неси за это ответственность. Хотелось бы донести это и до других собственников объектов культурного наследия».

По словам главы Службы, если собственник здания не исполнит данное решение суда, то в отношении него будет инициировано другое судебное разбирательство: «Значит, этим судом и административными статьями не ограничится все. Служба будет настаивать в таком случае на возбуждении уголовного дела за причинение вреда объекту культурного наследия — есть 243-я статья УК РФ», — заключил Маслов. 

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов в резкой форме потребовал представить ему собственника аварийного здания в Советске, где некогда родился и жил известный актер Армин Мюллер-Шталь. Владельцем здания оказался калининградский бизнесмен Павел Резниченко. В ноябре собственник исторического здания сообщил, что ведет переговоры с региональным правительством по поводу дальнейшей судьбы объекта.

Здание, о котором идет речь, признано объектом культурного наследия муниципального значения. Дом известен тем, что здесь 17 декабря 1930 года в семье банковского клерка родился Армин Мюллер-Шталь, который позже стал знаменитым немецким актером и даже номинировался на «Оскар». В 1945 году его семья переехала в Берлин. В послевоенные годы в здании размещалось общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства.

После закрытия в 2010 году учебного заведения здание опустело. Заброшенным и разваливающимся его можно наблюдать в настоящее время. Несколько лет назад здание было продано физическому лицу с расчетом на то, что будет произведена реставрация, однако этого не произошло.

Тема в развитии

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter