Суд обязал отремонтировать дом Мюллера-Шталя. Собственнику грозят уголовным делом

В Советске суд удовлетворил иск прокурора и обязал собственника исторического здания, известного как дом Армина Мюллера-Шталя, отремонтировать объект. Информация об этом содержится в карточке административного дела на сайте Советского городского суда.



Исковое заявление городского прокурора к предпринимателю Павлу Резниченко было зарегистрировано 26 ноября 2019 года. Третьими лицами по данному гражданскому делу выступали администрация Советского городского округа и Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Исполнить решение суда ответчик обязан в течение шести месяцев после его вступления в силу.

Судебное заседание состоялось утром в среду, 22 января. «По словам нашего юриста, во время заседания ответчик очень вызывающе себя вел и винил всех, кроме себя, — пояснил „Новому Калининграду“ руководитель Службы охраны памятников Евгений Маслов. — Решения суда на руках у нас еще нет. Но если доступным языком говорить, то теперь ответчик обязан здание отремонтировать. Не просто какие-то фиктивные противоаварийные работы провести, а четко сделать ремонт в соответствии с требованиями охранного обязательства. Приобрел в собственность — неси за это ответственность. Хотелось бы донести это и до других собственников объектов культурного наследия».

По словам главы Службы, если собственник здания не исполнит данное решение суда, то в отношении него будет инициировано другое судебное разбирательство: «Значит, этим судом и административными статьями не ограничится все. Служба будет настаивать в таком случае на возбуждении уголовного дела за причинение вреда объекту культурного наследия — есть 243-я статья УК РФ», — заключил Маслов.

В августе 2019 года губернатор Антон Алиханов в резкой форме потребовал представить ему собственника аварийного здания в Советске, где некогда родился и жил известный актер Армин Мюллер-Шталь. Владельцем здания оказался калининградский бизнесмен Павел Резниченко. В ноябре собственник исторического здания сообщил, что ведет переговоры с региональным правительством по поводу дальнейшей судьбы объекта.

Здание, о котором идет речь, признано объектом культурного наследия муниципального значения. Дом известен тем, что здесь 17 декабря 1930 года в семье банковского клерка родился Армин Мюллер-Шталь, который позже стал знаменитым немецким актером и даже номинировался на «Оскар». В 1945 году его семья переехала в Берлин. В послевоенные годы в здании размещалось общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства.

После закрытия в 2010 году учебного заведения здание опустело. Заброшенным и разваливающимся его можно наблюдать в настоящее время. Несколько лет назад здание было продано физическому лицу с расчетом на то, что будет произведена реставрация, однако этого не произошло.