В России зафиксировали первую смерть от употребления снюса

В России зафиксировали первую смерть от употребления сосательного табака (снюса). Об этом в пятницу, 17 января, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.



Сообщается, что в последнее время специалисты отметили вспышку потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой похожей продукции.

«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — процитировали слова Брюна в издании.

В конце декабря Госдума приняла закон, запрещающий в России оптовую и розничную торговлю сосательным табаком (снюсом). Позже в Минздраве России рассмотрели идею запрета продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним россиянам по аналогичному со снюсом принципу.