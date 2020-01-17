Глава областной ГИБДД: комплекс видеофиксации «Паркрайт» у «Храброво» еще не используется

Глава областной ГИБДД: комплекс видеофиксации «Паркрайт» у «Храброво» еще не используется
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Мобильный комплекс видеофиксации нарушений правил парковки «Паркрайт» у аэропорта «Храброво» пока не используется и работает в тестовом режиме. Об этом сообщил на своей пресс-конференции начальник регионального управления ГИБДД Геннадий Бубенов.

По его словам, собственник (аэропорт «Храброво» — прим. «Нового Калиниграда») сейчас готовят проект организации дорожного движения и схемы «для того, чтобы они соответствовали ГОСТУ, для того, чтобы можно было в последующем законно применять данный прибор». «После того, как все условия и ГОСТы будут соблюдены, этот прибор будет работать в тестовом режиме. После успешного прохождения тестов тогда только информация будет поступать к нам [...], и тогда будут привлекаться к ответственности нарушители», — заявил Геннадий Бубенов.

С помощью «Паркрайта» руководство аэропорта рассчитывает ликвидировать стихийную нелегальную парковку вдоль обочин (ею часто пользуются водители такси) в пользу собственного таксомоторного предприятия.
Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter