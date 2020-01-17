Глава областной ГИБДД: комплекс видеофиксации «Паркрайт» у «Храброво» еще не используется

Мобильный комплекс видеофиксации нарушений правил парковки «Паркрайт» у аэропорта «Храброво» пока не используется и работает в тестовом режиме. Об этом сообщил на своей пресс-конференции начальник регионального управления ГИБДД Геннадий Бубенов.



По его словам, собственник (аэропорт «Храброво» — прим. «Нового Калиниграда») сейчас готовят проект организации дорожного движения и схемы «для того, чтобы они соответствовали ГОСТУ, для того, чтобы можно было в последующем законно применять данный прибор». «После того, как все условия и ГОСТы будут соблюдены, этот прибор будет работать в тестовом режиме. После успешного прохождения тестов тогда только информация будет поступать к нам [...], и тогда будут привлекаться к ответственности нарушители», — заявил Геннадий Бубенов.