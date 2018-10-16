Про таксистов и людей: как «Храброво» борется за «правильную» парковку

В конце прошлой недели стало известно, что в «Храброво» тестируют систему «Паркрайт». Она в автоматическом режиме штрафует нарушителей, в частности тех, кто не заезжает на платную (или бесплатную) стоянку аэропорта, а предпочитает ждать рейсов, припарковавшись у обочины на Приморском кольце. В основном так поступают таксисты, но не только. Это очередной этап давней борьбы между службой такси, принадлежащей аэропорту, и городскими извозчиками. Как работает «Паркрайт» и что вообще происходит с парковкой у аэропорта, выясняли журналисты «Нового Калининграда».



Днем вдоль трассы на въезде в аэропорт привычно собираются вереницы машин, в основном это таксисты. Некоторые уже слышали про «Паркрайт», и водители сразу открывают багажники или закрывают номера бумагой или пакетами — чтобы система не могла считать номер.

«Ездит такая „Тойота Камри“. И вот ребят, которые на обочине стоят, снимает на камеру. Вот видите, у него вот поэтому багажник открыт», — рассказал таксист, представившийся Эльдаром. Сам он (по его словам) правил не нарушает, потому что стоит в «кармане»-тупике, каких два справа от трассы на въезде в аэропорт. Очевидно, во время строительства дороги к «Храброво» их оставили под перспективные съезды, которые так и не случились. Поэтому «аппендиксы» безраздельно захватили таксисты.





Появление автоматической системы взимания штрафов извозчики встретили без понимания. Раньше стоять вдоль трассы было не накладно. Штраф за такое нарушение составляет 1,5 тыс. рублей, но, по словам водителей, автоинспекторы особенно не зверствовали. «Гаишники понятливые. Если уже внаглую стоишь — тогда да, говорят: ребята, мы бы вас попросить хотели, чтобы вы заезжали вот сюда [в карман]. Большинство понятливые. Вот так вот едут — а там ребята вдоль обочины стоят. Они медленно так едут и показывают им, чтобы вот сюда заезжали», — рассказывает Эльдар. К тому же постоянно держать патрульный автомобиль на въезде в аэропорт для ГИБДД было бы по меньшей мере странно.

В итоге руководство «Храброво» решило немного стимулировать процесс и аэропорт купил систему «Паркрайт». На собственные средства, потратив чуть больше миллиона рублей. Она устанавливается на обычное легковое авто. Камера считывает номера машин нарушителей. Данные фото-видеофиксации накапливаются в самом комплексе и отправляются по защищенному каналу связи в «Безопасный город». Сотрудники «Храброво» доступа к этой информации не имеют, штрафы поступают в государственную казну.

«Нас поддержали „Безопасный город“ и ГИБДД, но профинансировали этот проект мы. Штрафы идут только в государство, мы ни копейки не зарабатываем на этих штрафах, — пояснил корреспонденту „Нового Калининграда“ генеральный директор „Храброво“ Александр Корытный. — Система еще не начала работать, позавчера закончился тестовый режим. И документы все переданы в государственные органы, в ГИБДД. Сейчас она будет официально зарегистрирована и включена в систему безопасности дорожного движения всей области. И только после этого она начнет работать. Ни один штраф пока никому не приходил, она работала в тестовом режиме».

По словам директора «Храброво», паркующиеся вдоль обочин таксисты доставляют немало проблем — разводят «страшную грязь» и портят оборудование на въезде на официальную парковку аэропорта. «Шлагбаумы ломают, проезжают „паровозиком“ друг за другом, срывают шлагбаумы, стойки. Поэтому мы шлюзы поставили (на выезде с платной парковки поставили двойные шлагбаумы, второй открывается, когда закрывается первый), потому что постоянно ломают стойки, чтобы не платить, выскакивают друг за другом, ломая оборудование», — отметил Корытный.



Сами таксисты считают, что все действия руководства аэропорта направлены лишь на защиту собственного таксопарка. «Они поставили там палатку с официальным такси их, „Храброво“. И нас не пускают, потому что хотят, чтобы их такси зарабатывало. А у них поездка в город — тысяча рублей, у официальных. Потому что обратно-то они пустые едут. Вот поэтому и не пускают нас», — пояснил «Новому Калининграду» другой таксист, представившийся Сергеем.





Поездка на официальном такси аэропорта действительно стоит дороже, чем на машине агрегатора вроде «Яндекс.Такси» или Uber. Около 13.00 в будний день на стойке в аэропорту корреспонденту «Нового Калининграда» предлагали доехать до дома за 600 рублей, в «Яндекс.Такси» — за 417 рублей. При этом в прикрепленном к стойке прайсе написано, что официальное такси аэропорта сейчас предлагает поездку по сниженным ценам. С чем связаны скидки, менеджер пояснить не смогла. Как и сказать, во сколько поездка обошлась бы без этой «уценки». Но и при таком ценовом раскладе ясно, что конкурировать по цене с агрегаторами такси «Храброво» не в состоянии.

«Паркрайтом» парковочные новшества, которые так или иначе ведут к сложностям в работе городских такси в аэропорту, не ограничиваются. К ним также можно отнести и недавнее ограничение въезда на так называемую «первую линию». Роскошь подъехать непосредственно к зданию на личном авто или «обычном» такси теперь обходится в 500 рублей, причем плата взимается с первой минуты въезда за каждый полный и неполный час. В аэропорту отмечают, что введение платы рассматривается как новая услуга для граждан. Но результат очевиден — на «первой линии» стоят только машины с официальными наклейками «Храброво».







Платный въезд на «первую линию» действует во многих российских аэропортах. Сравнение и более подробный комментарий «Храброво» об этой системе можно найти тут.

Первое обострение ситуации с парковкой у «Храброво» случилось после реконструкции аэропорта, когда она в одночасье подорожала в три раза — с 50 до 150 рублей (за первые 15 минут плату не берут). И тут без «противотаксистских» мер не обошлось — повторный въезд в течение 2 часов тарифицируется с 1-й минуты. Это сделано для того, чтобы не было возможности выехать после окончания бесплатной пятнадцатиминутки и тут же въехать обратно на новый бесплатный период.

В аэропорту отмечают — даже после трехкратного повышения парковка в «Храброво» очень доступна по цене, во многих российских городах услуга стоит куда дороже, а с европейскими аэропортами вообще лучше даже не сравнивать. «В каком аэропорту нашей страны вы видели парковку за 50 рублей? Если вы мне такой аэропорт назовете, я вам обязуюсь сделать у себя 49 рублей. Но вы никогда не найдете такого даже в самом занюханном аэропорту. У нас была парковка 50 рублей очень долго. И мы, как самые порядочные люди, держали ее до посинения, пока не закончили реконструкцию. Ни в коем случае не поднимали ее», — пояснил директор «Храброво» «Новому Калининграду».

Повышение цены, как и другие парковочные новшества «Храброво», болезненно воспринимают не только таксисты, но и обычные калининградцы, которым нужно кого-то встретить или проводить. Наравне с таксистами-агрегаторами им тоже теперь недоступны опции «подъехать поближе с тяжелыми сумками» или «подождать где-нибудь, пока рейс приземлится».

Но тут нужно отметить, что возле аэропорта есть и бесплатная парковка. Она рассчитана на 200 мест и расположена примерно в 400 метрах от входа в аэровокзал. Для пассажиров с тяжелыми сумками это не очень удобно, но подождать пока рейс приземлится, встречающие могут и там. Разумеется, при наличии свободных мест, а они бывают далеко не всегда. Ожидающие рейсов таксисты там тоже паркуются.

Что касается «Паркрайта», Александр Корытный подчеркнул, что после запуска системы аэропорт не будет иметь к ней никакого отношения и распоряжаться ею ГИБДД и областное правительство в лице «Безопасного города» будут по собственному усмотрению, то есть использовать и на других региональных и федеральных трассах, а также в перспективе контролировать с ее помощью парковку в городах.