Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные архивные документы об освобождении Варшавы от гитлеровских войск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В материалах содержатся показания участников военных действий, из которых видно, что Варшавское восстание против Третьего рейха 1944 года было слабо подготовлено и не учитывало обстановку на фронте. Его участники не сумели захватить стратегические объекты, но при этом убивали украинцев и евреев.

Из документов также следует, что командование Красной армии предпринимало попытки поддержать бунт: осуществлялись поставки вооружения, продовольствия и горючего, передавались разведданные, наносились артиллерийские удары.

Одна из версией провала допускает, что просчеты и ошибки были допущены специально. Разведчик штаба фронта с позывным Олег рассказал, что кураторы мятежа специально не проводили наступательных действий. Из документов следует также, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в столице Польши украинцев и евреев, а спасшиеся из немецкого плена советские офицеры были взяты ими в заложники.

В разделе опубликован фотоальбом оперативного управления Первого Белорусского фронта, в котором обнародованы фотографии прорыва немецкой обороны Варшавы, последствия штурма и артиллерийской подготовки.

Варшавское восстание началось 1 августа и закончилось 2 октября 1944 года. Организатором выступила подпольная военная организация Армия Крайова, чьи действия курировались из Лондона польским эмигрантским правительством.

Варшава находилась в оккупации с 28 сентября 1939 года по 17 января 1945 года. Город был освобожден силами Первого Белорусского фронта и Первой армии Войска Польского.