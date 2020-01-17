В 2019 году в России вынесли менее 1% оправдательных приговоров

В России за 11 месяцев 2019 года вынесено менее 1% оправдательных приговоров (было оправдано 545 подсудимых). По словам главы СК РФ Александра Бастрыкина, это говорит о высоком качестве предварительного следствия, передаёт «Интерфакс».



«Эти цифры показывают работу следователей, труд, увенчанный хорошим результатом», — цитирует пресс-служба СК своего шефа, который отметил также, что количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного следствия, также небольшое — 2940, то есть 3% от числа дел, направленных в суды.

По данным СК, в прошедшем году следователями направлено в суды более 88 тысяч уголовных дел, из них свыше 6,5 тысяч — о преступлениях коррупционной направленности. Расследовано 299 преступлений террористического характера и 151 преступление экстремистской направленности, а также свыше 14,5 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей.

Расследовано более 4,5 тыс. ранее нераскрытых преступлений, в числе которых 411 убийств, 209 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 252 изнасилования и насильственных действий сексуального характера.