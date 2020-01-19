В России более 2 млн человек приняли участие в крещенских купаниях

В России более 2 млн человек приняли участие в крещенских купаниях
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Религия

В России участие в крещенских купаниях приняли порядка 2,1 миллиона человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«В ночь на 19 января около 2,1 миллиона человек приняли участие в более чем 8,7 тысячи религиозных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня», — сказала Волк.

По ее словам, для обеспечения общественного порядка и безопасности были привлечены свыше 41,1 тысячи сотрудников полиции. Также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных

охранных организаций, добровольных народных дружин и общественных формирований.

Нарушений общественного порядка не допущено, добавила Волк.

РПЦ в ночь с 18 на 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление). В эти дни проходят праздничные богослужения, а также многие верующие, следуя традиции, окунаются в купели. В Калининградской области в этом году под Гвардейском мужчина нырнул в иордань и сломал шею.

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