В Роскачестве сравнили разные виды молока

В Роскачестве сравнили разные виды молока
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Продукты, сделанные из сухого и цельного видов молока, считаются полезными, а вот растительное молоко эксперты отнесли к категории «напитки». Об этом в понедельник, 20 января, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование Роскачества.

«Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку, и к другим молочным продуктам. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока, — речь о йогурте, в котором должно быть много белка — от 3,2% до 6%. На заводе при производстве йогурта белок повышают добавлением сухого молока», — процитировали в издании решение специалистов.

По мнению исследователей, кокосовое, соевое, рисовое и другие виды растительного «молока» таковым считаться не могут. Продукт, сделанный на основе этих ингредиентов, правильнее называть напитком — в его составе самого молока не содержится, а значит, альтернативой коровьему он считаться не может.

Как отметили в Роскачестве, магазинное молоко проходит особую проверку: его термически обрабатывают, а затем расфасовывают по специальным тарам. Термическая обработка уничтожает в молоке вредную и полезную молочнокислую микрофлору — это и позволяет продукту храниться дольше на прилавках магазинов.

«Сгусток с кисло-сливочным ароматом, образующийся при скисании, является простоквашей, но утверждать, что такое молоко абсолютно безопасное, можно только после лабораторных исследований», — привели слова экспертов в издании. Однако если при скором скисании во вкусе молока присутствует горечь и салистый привкус, то считать его качественным не стоит: «прокисло» оно либо из-за избыточного количества бактерий либо из-за вышедшего срока годности.

Присутствие прогорклого вкуса в молоке, прошедшем до этого термическую обработку, зависит от корма и здоровья коровы, а также от химического состава продукта. Ультрапастеризованное молоко способно храниться даже больше срока, указанного на упаковке, поскольку по сравнению с пастеризованным прошло более высокую температурную обработку.

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