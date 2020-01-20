На должность руководителя областной больницы рассматривается главврач из Советска

На должность руководителя областной больницы рассматривается главврач из Советска
Виталий Невар / Новый Калининград
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На должность главврача Областной клинической больницы Калининградской области рассматривается кандидатура руководителя горбольницы в Советске Константина Локтионова. Об этом «Новому Калининграду» стало известно из двух независимых друг от друга источников, близких к региональному министерству здравоохранения.

В феврале 2016 года Константин Локтионов приказом министра здравоохранения Калининградской области был назначен главным врачом Центральной городской больницы Советска. До этого он исполнял обязанности руководителя медучреждения, а еще ранее возглавлял хирургическое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Советске. 

16 января 2019 года стало известно, что главный врач Областной клинической больницы Калининградской области Роман Висков покинул свой пост. В настоящее время обязанности главного врача исполняет заместитель главного врача ОКБ по медицинской части Андрей Литвин. 



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