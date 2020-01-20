Калининградский борец взял «бронзу» на чемпионате России

Калининградский борец взял «бронзу» на чемпионате России
Фото — правительство Калининградской области
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Борец греко-римского стиля из Калининграда занял третье место на чемпионате России. Об этом сообщает правительство Калининградской области.

Победитель Юношеских Олимпийских игр Арслан Зубаиров выступал в категории «до 72 килограммов». Он выиграл три из пяти возможных поединков. В итоге по регламенту борец занял одно из двух третьих мест.

Всего у калининградца было 34 оппонента. Он победил представителей Красноярского края, Воронежской и Ростовской областей.

Чемпионат России по одному из трех видов олимпийской борьбы в этом году принял Новосибирск. В прошлом году проводил этот же турнир Калининград.


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