Калининградский борец взял «бронзу» на чемпионате России

Борец греко-римского стиля из Калининграда занял третье место на чемпионате России. Об этом сообщает правительство Калининградской области.

Победитель Юношеских Олимпийских игр Арслан Зубаиров выступал в категории «до 72 килограммов». Он выиграл три из пяти возможных поединков. В итоге по регламенту борец занял одно из двух третьих мест.

Всего у калининградца было 34 оппонента. Он победил представителей Красноярского края, Воронежской и Ростовской областей.

Чемпионат России по одному из трех видов олимпийской борьбы в этом году принял Новосибирск. В прошлом году проводил этот же турнир Калининград.