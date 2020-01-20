«Левада-Центр»: 63% россиян уверены, что в стране есть политзаключенные

Более половины (63%) россиян считают, что в стране есть заключенные, осужденные за политические взгляды и стремление участвовать в политическое жизни. Такие данные опроса приводит «Левада-Центр».

23% ответили на вопрос о наличии в России политзаключенных «определенно да». За 9 лет исследования это максимальный результат. Минимальный процент положительных ответов зафиксирован в 2010 году — 11%. Отрицательный ответ на вопрос дали 22% респондентов, из них «определенно нет» ответили 6%.

Примечательно, что 68% опрошенных ответили на вопрос «Чувствуете ли вы себя в нашем обществе свободным человеком?» утвердительно. Противоположного мнения придерживаются 31% респондентов.

Опрос проведен с 12 по 18 декабря 2019 года посредством личного интервью среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.