Стали известны места размещения радаров на дорогах с 21 по 27 января (список)

Стали известны места размещения фоторадаров с 21 по 27 января. Эту информацию сообщает пресс-служба «Безопасного города» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По законодательству предупреждающая о фотовидеофиксации табличка перед передвижными радарами не требуется.

Средства фиксации расположат на следующих трассах:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. Пос. Муромское, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

5. На 11 километре автодороги «Переславское-Круглово».

6. На 26 километре автодороги «Калининград-Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

8. На 53 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск».

9. На 11 километре автодороги «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное».