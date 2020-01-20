Путин предложил сменить генпрокурора в связи с переходом Чайки на новую работу

Президент России Владимир Путин предложил сменить генерального прокурора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Глава государства внес в Совет Безопасности кандидатуру Игоря Краснова, замглавы Следственного комитета. Он должен сменить Юрия Чайку, который перейдет на другую работу.
«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — заявили в пресс-службе.
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