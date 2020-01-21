Экс-генеральному прокурору Чайке предложили должность полпреда президента в СКФО

Бывшему генеральному прокурору России Юрию Чайке предложили занять должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он сообщил, что формально указ о назначении еще не подписан. Предложение прозвучало сегодня, 21 января, на встрече президента России Владимира Путина с бывшим генеральным прокурором Юрием Чайкой и кандидатом на эту должность Игорем Красновым. По информации радиостанции «Говорит Москва», Чайка согласился с предложением президента.

Об отставке генерального прокурора стало известно накануне. Юрий Чайка занял должность генерального прокурора в 2006 году, после чего был дважды переназначен.