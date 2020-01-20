Росстат показал рост пенсий в 2 раза за 10 лет. Инфляция за это время — 86%

Росстат показал рост пенсий в 2 раза за 10 лет. Инфляция за это время — 86%
Новый Калининград
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Средний размер пенсии в Калининградской области в номинальном выражении вырос с 2010 по 2019 годы более чем в 2 раза: с 6 до 13,4 тыс. руб. Такие данные опубликовал Калининградстат.

Общее число пенсионеров в Калининградской области выросло за 10 лет на 17,6%: с 237 до 278 тыс. человек.

В публикации Калининградстата речь идет о номинальном изменении пенсий, то есть без учета инфляции. В указанном периоде накопленная инфляция в России, по данным сервиса СтатБюро, составила 86,2%.

Таким образом, средняя пенсия в Калининградской области начале 2010 года в ценах начала 2019 года составляла 11,1 тыс. руб. и выросла за 10 лет менее чем на 21%.

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