Россияне рассказали, сколько денег им нужно для идеального отпуска

Большей части опрошенных россиян хватило бы 100 тысяч рублей для того, чтобы идеально провести свой отпуск. Информацию об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Aviasales.



Эксперты опросили 67 тысяч пользователей, из которых 35% признались, что для счастья им нужно 100 тысяч рублей. Для траты этих денег соотечественники перечислили следующие страны: Япония, Великобритания, Португалия, США. Отдельной категорией российские туристы назвали Турцию с популярной там функцией all inclusive в отелях. Также респонденты готовы отправиться в путешествие по своей родине, а именно — на Байкал и в Сочи.

31% россиян отметили, что ста тысяч им будет мало, и проголосовали за вариант «миллион рублей». За эту сумму опрошенные представляют отпуск в кругосветном путешествии или на ледоколе на Северном Полюсе. У многих поездка должна длиться минимум три месяца, а за это время путешественники смогли бы посетить большее количество стран.

Отдых за 50 тысяч рублей устроил 19% россиян. Таких денег, по мнению респондентов, хватит на посещение европейских музыкальных фестивалей, отдых на пляжах Сочи, а также шопинг в Италии.

Как сообщили в издании, 15% путешественников для идеального отдыха нуждаются всего в пяти тысячах рублей — из проголосовавших за бюджетный вариант многие уже опробовали это на себе. Для экономии на переездах, например, туристы использовали автостоп, а бесплатное жилье они находили через сервис couchsurfing или жили в палатках.