Музей янтаря разрешил не платить за вход всем Татьянам и студентам

В субботу, 25 января, в честь Дня российского студенчества, или Татьяниного дня, в Музее янтаря будет организован бесплатный вход всем студентам и посетительницам с именем Татьяна. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе организации.



«Для бесплатного входа всем Татьянам нужно будет предъявить на кассе паспорт, а студентам — студенческий билет», — рассказали «Новому Калининграду» музейщики. Также уточняется, что гости смогут посетить не только основную экспозицию музея, но и временные выставки.

Музей будет работать с 10.00 до 18.00. 0+