Главврач ДОБ не смог оспорить в суде дисциплинарное взыскание от минздрава

Главврач ДОБ не смог оспорить в суде дисциплинарное взыскание от минздрава
Александр Маляров (справа). Фото — Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный врач калининградской Детской областной больницы (ДОБ) Александр Маляров не смог оспорить в суде приказ регионального Минздрава о дисциплинарном взыскании.

Согласно информации на сайте Центрального районного суда, исковое заявление от главврача ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» Александра Малярова было зарегистрировано в июле 2019 года.

Как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе Центрального районного суда, Маляров пытался отменить приказ, которым в июне 2019 года ему был вынесен выговор «за недостатки в организации оказания медицинской помощи, установленные в ходе проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья».

«Данный приказ он считал незаконным и необоснованным, просил отменить дисциплинарное взыскание, наложенное приказом», — отметили в ведомстве.

15 января суд отказал Малярову в удовлетворении искового заявления. Решение не вступило в законную силу.

В октябре 2019 года главврач ДОБ Александр Маляров не смог оспорить в вышестоящей инстанции решение мирового суда, который оштрафовал его на 15 тыс. рублей. Штраф руководителю больницы был назначен из-за оказания некачественной медпомощи 15-летней Ангелине Р., которая впоследствии скончалась в приемной психбольницы. 

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