Левченко объяснил, почему не удалось привлечь музыкантов на ул. Баранова

Калининградский продюсер Андрей Левченко рассказал, почему не получилось осуществить идею привлечь уличных музыкантов на пешеходную зону улицы Баранова. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» в понедельник, 20 января.

По его словам, музыканты отказались играть даже за деньги.

«Когда мы занимались улицей Баранова, мы пытались уличных музыкантов привлечь. Очень тяжело их заставить. Даже деньги им платили. <...> Они панки настоящие», — рассказал продюсер.

Кроме того, он отметил, что Калининград — маленький город, и уличных музыкантов, а также тех, кто их поддержит, у нас мало.