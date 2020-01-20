Левченко объяснил, почему не удалось привлечь музыкантов на ул. Баранова

Левченко объяснил, почему не удалось привлечь музыкантов на ул. Баранова
Андрей Левченко. Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Калининградский продюсер Андрей Левченко рассказал, почему не получилось осуществить идею привлечь уличных музыкантов на пешеходную зону улицы Баранова. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» в понедельник, 20 января.

По его словам, музыканты отказались играть даже за деньги.

«Когда мы занимались улицей Баранова, мы пытались уличных музыкантов привлечь. Очень тяжело их заставить. Даже деньги им платили. <...> Они панки настоящие», — рассказал продюсер.

Кроме того, он отметил, что Калининград — маленький город, и уличных музыкантов, а также тех, кто их поддержит, у нас мало.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter