МЧС предупреждает об усилении ветра на сутки

Во вторник, 21 января, на побережье ожидается усиление западного ветра до 22 м/с. Выход в море опасен. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС.

В период с 21.00 в понедельник по 21.00 во вторник на территории области прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра, на побережье местами в порывах до 22 м/с, без осадков.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций, — отметили в пресс-службе. — Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий».