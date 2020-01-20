В посёлке под Черняховском восстановили единственный путь до трассы

В посёлке Заречье под Черняховском восстановили пешеходную связь с внешним миром, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Осенью 2019 года здесь рухнул единственный мост, по которому можно было добраться от посёлка до трассы. Область выделила 5,2 млн рублей на его восстановление, работы должны были завершиться до 25 декабря 2019 года. В итоге восстановили не рухнувший мост, а соседний.



«Чрезвычайная ситуация произошла в прошлом году в поселке Заречье, где обрушился аварийный мост. Глава региона принял оперативное решение выделить 5,2 миллиона рублей на решение проблемы — был восстановлен расположенный рядом путепровод. В рамках софинансирования муниципалитет со своей стороны выделил на его ремонт порядка 2 миллионов рублей», — отметила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

«Даже гроб не унести»: как живётся в посёлке Заречье, который связан со внешним миром только шатким подвесным мостом.

Новый мост располагается в 280 метрах от старого путепровода. Как сообщает пресс-служба, на имеющиеся опоры старого немецкого моста уложены металлические балки, сверху деревянный настил, установлено металлическое перильное ограждение. Подходы к мосту выполнены из железобетонных плит. Планируется устройство парковочных мест для легкового транспорта.

Движение на старом мосту закрыто, но разбирать его пока, по словам главы администрации Черняховского округа Сергея Булычева, не планируется, так как «это хорошая фактура для киносъемок». «Предложения уже есть», — сообщил Булычев.