МЧС: сильный ветер в регионе сохранится до вечера

Во вторник на территории области до 21 часа прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра, на побережье местами в порывах до 22 м/с, без осадков. Об этом напоминает пресс-служба регионального управления МЧС.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с авариями на объектах энергетики и объектах ЖКХ, а также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным обрушением рекламных щитов, деревьев и других слабоукрепленных конструкций, — отметили в пресс-службе. — Выход в море и внутренние водоемы области при таких погодных условиях опасен для жизни. Рекомендуем в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий».