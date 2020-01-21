В ПФР уточнили, сколько человек в 2019-м не ушли на пенсию из-за повышения возраста

В 2019 году из-за повышения пенсионного возраста на пенсию вышли примерно на 355 тыс. человек меньше. По итогам года было назначено более 1 млн пенсий, из них по старости — около 830 тыс.. Такую информацию сообщил «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году»,— уточнил он.

При этом в ПФР в 2020-м ожидают увеличения числа людей, которые досрочно выходят на пенсию, за счет многодетных матерей: с 2021 года женщины, родившие и воспитавшие четырех и более детей, смогут выходить на пенсию в 56 лет. С 2023 года матери троих детей получат право выйти на пенсию в 57.

Напомним, в 2018 году в России повысили пенсионный возраст: для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Повышение начало действовать с 1 января 2019 года и будет проходить поэтапно.