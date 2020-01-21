Главой Областной клинической больницы стал бывший главврач ЦГБ Советска

Главой Областной клинической больницы стал бывший главврач ЦГБ Советска
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главным врачом Областной клинической больницы назначен Константин Локтионов, до этого возглавлявший Советскую центральную городскую больницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 21 января, сообщили в областном минздраве.

На новую должность Локтионов официально назначен с 20 января. Исполняющей обязанности руководителя больницы в Советске стала замглавврача по медицинской части Алла Тимохина, отметили в ведомстве.

Главным врачом ЦГБ Советска Константин Локтионов был назначен в феврале 2016 года. До этого он исполнял обязанности руководителя медучреждения, а ранее возглавлял хирургическое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Советске.


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