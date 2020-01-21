Главой Областной клинической больницы стал бывший главврач ЦГБ Советска

Главным врачом Областной клинической больницы назначен Константин Локтионов, до этого возглавлявший Советскую центральную городскую больницу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 21 января, сообщили в областном минздраве.

На новую должность Локтионов официально назначен с 20 января. Исполняющей обязанности руководителя больницы в Советске стала замглавврача по медицинской части Алла Тимохина, отметили в ведомстве.

Главным врачом ЦГБ Советска Константин Локтионов был назначен в феврале 2016 года. До этого он исполнял обязанности руководителя медучреждения, а ранее возглавлял хирургическое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Советске.