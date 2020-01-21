Определены самые популярные среди россиян иномарки с пробегом

В 2019 году в России наиболее продаваемой иномаркой на вторичном рынке стал Ford Focus. Такую информацию во вторник, 21 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование экспертов аналитического агентства «Автостат».

За прошедший год россияне купили 133 тысячи машин этой модели, однако процент продаж упал на 3,3 процента сравнительно с 2018 годом.

Следом в рейтинге располагаются Hyundai Solaris (109 тысяч экземпляров) и Toyota Corolla (103,7 тысячи). Как отметили в издании, также в числе наиболее популярных иномарок с пробегом оказались KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.

Всего за 2019 год соотечественники купили около четырех миллионов подержанных иномарок. Однако самой продаваемой машиной на российском рынке стала Lada Granta.