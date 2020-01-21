В мэрии объяснили, почему до сих пор не совместили остановки на Острове

Автобусную и трамвайную остановки на острове Октябрьском планируется совместить до конца месяца. Об этом во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Александр Химич.

«Мы этого не сделали только потому, что там располагается нерегулируемый пешеходный переход и исходя из требований безопасности переместить остановки в одно место необходимо совместно со включением светофорного объекта», — пояснил Химич.

В декабре глава комитета по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин пообещал, что «в ближайшее время» трамвайную и автобусную остановки, которые разнесли «в соответствии с рекомендациями по организации дорожного движения», совместят.