Мэрия: жалобы на оплату проезда безналом идут в «фоновом режиме»

Наличными проезд в общественном транспорте продолжают оплачивать почти две трети пассажиров, хотя количество безналичных транзакций растет. Об этом во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Александр Химич.

«По данным за январь, 150 тыс. транзакций в среднем день, из них по банковской карте проходит порядка 40 тыс. транзакций, по карте „Волна Балтики“ — порядка там 2 тыс., льготники порядка 5 тыс., школьники там 10-11 тыс. и наличными у нас порядка 95 тыс», — пояснил Химич.

«Вы же понимаете, что это новая техника, высокоинтеллектуальная, жалобы приходят, есть как бы фоновый такой режим этих жалоб, мы по каждой жалобе разбираемся, проводим проверки», — сказал Химич.