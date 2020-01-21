Областной минздрав придумал, как мотивировать граждан вести здоровый образ жизни

Областной минздрав придумал, как мотивировать граждан вести здоровый образ жизни
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство здравоохранения Калининградской области разработало программу, направленную на «формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». Соответствующий проект постановления опубликован на сайте областного правительства.

По мнению властей, для реализации программы необходима «профилактическая среда», формировать которую должны, в том числе чиновники, общественные организации, профсоюзы и религиозные конфессии.

Также планируется создать отдельные муниципальные и корпоративные программы по укреплению здоровья. При этом они должны содержать «наилучшие практики». К 2024 году такие программы должны реализовываться на 30 предприятиях, названия которых не уточняется.

В документе минздрава также говорится, что до 2024 года нужно демонстрировать с помощью телевидения, радио и интернета мотивирующие рекламно-информационные материалы. Их размещение также планируется на билбордах.

На проект в течение нескольких лет из областного бюджета готовы потратить более 23,3 млн руб.

Отметим, в нормативном акте не указан какой-либо целевой показатель. При этом сообщается, что в настоящее время ответственность граждан за свое здоровье и здоровье их семьи является низкой. 

Напомним, в 2019 года по инициативе областных властей на улицах Калининграда стали появляться баннеры с социальной рекламой за здоровый образ жизни в советской стилистике.

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