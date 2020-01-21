Власти опровергают данные о том, что в Прибрежном «дышать нечем» из-за вредных выбросов

Использовать данные газоанализатора, установленного в Прибрежном, для оценки качества воздуха в жилом секторе не корректно. Об этом заявил во вторник журналистам глава города Алексей Силанов после оперативного совещания в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Эти показатели, которые по-разному истолковывают, они в большей степени объясняются тем, что замер состава воздуха существующим газоанализатором осуществляется в производственной зоне. И зачастую эти показатели, снятые на территории производственной зоны, не совпадают с реальным состоянием воздуха в самом жилом микрорайоне, есть определенная разница», — сказал Алексей Силанов в ответ на вопрос о выбросах фенола, которые показал газоанализатор в начале января. Он опроверг нформацию местных жителей, которые заявляют, что в такие дни (когда газоанализатор показывает выбросы) им «дышать нечем». «По официальному письму, который мы получили из Роспотребнадзора по их выезду и проведению исследования на территории жилого микрорайона, эти данные не подтвердились», — заявил глава города. По его словам, сейчас газоанализатор направлен на плановую поверку, после этого будет «прорабатываться» возможность его установке не в промышленной зоне, а в жилом секторе.

В настоящее время на сайте мэрии сообщается, что «в связи с техническими работами в настоящее время невозможен просмотр результатов измерений газоанализатора в пос. Прибрежный».