«Новый Калининград» запускает новый телеграм-канал со всеми новостями

«Новый Калининград» запускает новый телеграм-канал со всеми новостями
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь «Нового Калининграда.Ru»

Редакция «Нового Калининграда» запустила новый канал в Telegram, в котором будут публиковаться вообще все новости и тексты, выходящие на сайте. Найти его можно по запросу @newkal_stream или по ссылке. В новом канале нет обратной связи, к нему не подключен чат, и обновляется он автоматически, почти без участия человека (но до восстания машин все еще далеко). Из-за этого вы будете видеть все ошибки в заголовках и анонсах первыми, до того, как мы успеем их оперативно исправить, но и новости тоже будете читать первыми. Сделано это для удобства тех наших читателей, которые предпочитают оперативно узнавать все новости из Telegram, не заходя на сайт.

Существующий канал мы продолжаем вести вручную. Туда журналисты и редакторы отправляют самые важные и интересные новости, а также картинки, фотографии и опросы. Также через этот канал можно связаться с редакцией и высказать всё, что наболело. Или написать в чат.

Подписывайтесь на тот или другой. А лучше всего — на оба. Спасибо, что читаете нас.

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