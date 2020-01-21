Мэрия: новый конкурс предусматривает автобусы не старше 8 лет с кондиционерами

Мэрия: новый конкурс предусматривает автобусы не старше 8 лет с кондиционерами
Виталий Невар / Новый Калининград
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Конкурсная документация на новую маршрутную сеть предполагает, перевозчики должны иметь автобусы с кондиционерами и не старше 8 лет. Об этом во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и организации дорожного движения мэрии Александр Химич.

«В самое ближайшее время конкурс будет отыгран, мы уже одно извещение по одному лоту на официальном сайте вывесили, по остальным лотам также будем постепенно выставлять на аукцион. Требования к транспортным средствам... мы естественно будем стремиться к тому, чтобы они были улучшенными, чтобы не допускать старых автобусов, возможно новый парк выпускать на линию. <...> На сегодняшний день [требование к автобусам] — не старше 8 лет. <...> В конкурсной документации будет прописано наличие кондиционеров, наличие видеомониторов», — сказал Химич.

По его словам, конкурсные процедуры должны пройти в «ближайшее время», новая маршрутная сеть должна начать действовать с 1 марта этого года. В части маршрутов, изменения коснутся 9 линий автобусов и микроавтобусов, со списком можно ознакомиться тут.

Напомним, в августе 2018 года в мэрии сообщали, что лишь треть автобусов города оснащена кондиционерами. На тот момент у частных перевозчиков было всего 7 автобусов, оборудованных кондиционерами.
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