Власти Зеленоградска: в проекте велодорожки «от косы до косы» есть ошибки

Власти Зеленоградска: в проекте велодорожки «от косы до косы» есть ошибки
Фото администрации Зеленоградского ГО
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В проекте велодорожки «от косы до косы» есть ошибки, связанные с тем, что в районе пос. Малиновка она попадает «в зону, где идёт движение песков» и «велотрассу будет постоянно засыпать», сообщает в своем Facebook муниципальная газета «Волна».

«Представители администрации обратились за консультациями к специалистам национального парка „Куршская коса“ и „Балтберегозащиты“. Возможно, что на этом участке потребуется укреплять подветренную сторону дюны. Глава администрации поручил также связаться с проектировщиком велодорожки, чтобы обсудить проблемные вопросы», — говорится в сообщении издания.

Конкурс по выбору подрядчика был объявлен в конце июля прошлого года. Контракт получила компания «ДСП», возглавляемая депутатом горсовета Калининграда Сергеем Григоренко. Весь маршрут длиной 34 км должен быть завершен в июне 2021 года.




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