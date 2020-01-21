Власти Зеленоградска: в проекте велодорожки «от косы до косы» есть ошибки

В проекте велодорожки «от косы до косы» есть ошибки, связанные с тем, что в районе пос. Малиновка она попадает «в зону, где идёт движение песков» и «велотрассу будет постоянно засыпать», сообщает в своем Facebook муниципальная газета «Волна».

«Представители администрации обратились за консультациями к специалистам национального парка „Куршская коса“ и „Балтберегозащиты“. Возможно, что на этом участке потребуется укреплять подветренную сторону дюны. Глава администрации поручил также связаться с проектировщиком велодорожки, чтобы обсудить проблемные вопросы», — говорится в сообщении издания.



Конкурс по выбору подрядчика был объявлен в конце июля прошлого года. Контракт получила компания «ДСП», возглавляемая депутатом горсовета Калининграда Сергеем Григоренко. Весь маршрут длиной 34 км должен быть завершен в июне 2021 года.