Калининградец сделал предложение девушке выйти замуж в небе

Калининградец сделал предложение девушке выйти замуж в небе
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградец сделал предложение девушке выйти замуж во время авиарейса Москва — Калининград. Запись об этом он разместил в своем «Инстаграме». Автор поста рассказал, что пригласил девушку провести её день рождения в столице, а кольцо решил подарить во время обратного рейса.

«Летим в Москву отмечать первый её взрослый юбилей! Билеты куплены. Апартаменты забронированы. Колечко спрятано. С экипажем не согласовано ничего!, — написал он. — Да, это был самый сложно решаемый вопрос — получить одобрение сделать подобное в небе. <...> Получилось обо всём договориться! Ещё чуть-чуть, и всё случится! Но появился еще один квест, Алина стала засыпать, ибо мы толком не спали».

Предложение автору поста сделать все таки удалось; по свидетельствам очевидцев, это произошло 17 января. «Молодой человек по громкой связи поздравил девушку с днем рождения и сказал, что к имениннице есть очень важный вопрос, переместился в салон самолета, попросил девушку встать с места и под аплодисменты всего самолёта сделал предложение», — сообщила «Новому Калининграду» одна из пассажирок рейса.

«Взлетали парень и девушка, приземлились жених и невеста», — озаглавил пост в своем «Инстаграме» автор предложения.

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