СМИ: экс-глава минздрава Скворцова возглавит Росздравнадзор

Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), пишет в среду РБК со ссылкой на источники.
Скворцова займет место Михаила Мурашко, который был во вторник назначен министром здравоохранения. Одновременно с назначением нового состава правительства президент Владимир Путин подписал указ о переподчинении Росздравнадзора и ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) правительству. До этого момента оба ведомства находились в ведении Минздрава.
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