РБК: экс-глава Минкульта Мединский станет помощником Путина по культуре

РБК: экс-глава Минкульта Мединский станет помощником Путина по культуре
Владимир Мединский. Виталий Невар / Новый Калининград
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Экс-глава Минкульта РФ Владимир Мединский станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.

Новым министром культуры во вторник была назначена Ольга Любимова, руководитель департамента кинематографии Минкультуры.

Недовольство работой Минкультуры, а также Минпросвещения, Минздрава и Минтруда после отставки кабинета Дмитрия Медведева официально высказывала партия «Единая Россия», отмечает РБК.

О претензиях единороссов к этим четырем министерствам 17 января 2019 года заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.


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