РБК: экс-глава Минкульта Мединский станет помощником Путина по культуре

Экс-глава Минкульта РФ Владимир Мединский станет помощником президента России по культуре, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства.
Новым министром культуры во вторник была назначена Ольга Любимова, руководитель департамента кинематографии Минкультуры.
Недовольство работой Минкультуры, а также Минпросвещения, Минздрава и Минтруда после отставки кабинета Дмитрия Медведева официально высказывала партия «Единая Россия», отмечает РБК.
О претензиях единороссов к этим четырем министерствам 17 января 2019 года заявил вице-спикер Госдумы и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Комментарии к событию