Власти выделяют более миллиарда на новый корпус школы № 50 в Калининграде

Правительство области выделяет порядка 1 млрд руб. на строительство нового корпуса школы № 50 на ул. Каштановая аллея в Калининграде. Соответствующий проект постановления в среду, 22 января, опубликован на сайте кабмина региона.
Согласно документу, вместимость корпуса составит 900 мест. Доля софинансирования из областного бюджета — 81%. Строительство планируется в 2021-2022 годах.
Напомним, для строительства корпуса власти города изымают в муниципальную собственность участки в садовом товариществе «Ягодка» на ул. Чкалова. Речь идет о 9-ти участках общей площадью 1 тыс. 635 кв. м. Для определения размеров возмещения с собственниками планировали провести переговоры.
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