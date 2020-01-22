Власти выделяют более миллиарда на новый корпус школы № 50 в Калининграде

Власти выделяют более миллиарда на новый корпус школы № 50 в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство области выделяет порядка 1 млрд руб. на строительство нового корпуса школы № 50 на ул. Каштановая аллея в Калининграде. Соответствующий проект постановления в среду, 22 января, опубликован на сайте кабмина региона.

Согласно документу, вместимость корпуса составит 900 мест. Доля софинансирования из областного бюджета — 81%. Строительство планируется в 2021-2022 годах.

Напомним, для строительства корпуса власти города изымают в муниципальную собственность участки в садовом товариществе «Ягодка» на ул. Чкалова. Речь идет о 9-ти участках общей площадью 1 тыс. 635 кв. м. Для определения размеров возмещения с собственниками планировали провести переговоры.

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