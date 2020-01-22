Алиханов назвал дату введения налогового режима для самозанятых в регионе

Налоговый режим для самозанятых а Калининградской области должен быть введен в середине 2020 года. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос о сроках одного из подписчиков.



По словам чиновника, режим будет введен с 1 июля текущего года, если «ничего не изменят».

Напомним, ранее налоговый режим для самозанятых в качестве эксперимента был введен в четырех пилотных регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. По условиям эксперимента гражданин с годовым доходом до 2,4 млн руб., предоставляющий платные услуги и не нанимающий работников, может зарегистрироваться как самозанятый и платить при работе с людьми налог по ставке 4%, а при работе с компаниями — налог по ставке 6%.

В конце минувшего года федеральные власти заявили, что режим для самозанятых планируется ввести во всех российских регионах.