В Калининграде установили модель первого российского паровоза (фото)

В Калининграде установили модель паровоза Черепановых, который является первым российским паровозом. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Копию в масштабе «один к одному» создали инженеры-железнодорожники Калининградской дирекции тяги. Паровоз Черепановых собирали в течение нескольких месяцев по снимкам и старым схемам. Все детали были изготовлены вручную. Свою работу инженеры приурочили к 175-летию с начала серийного паровозостроения в России.
Модель установлена возле здания управления Калининградской железной дороги на ул. Киевской, 1. Площадка открыта для посещения.
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