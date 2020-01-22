В Калининграде установили модель первого российского паровоза (фото)

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Фото предоставлено пресс-службой Калининградской железной дорогиФото предоставлено пресс-службой Калининградской железной дорогиФото предоставлено пресс-службой Калининградской железной дороги

В Калининграде установили модель паровоза Черепановых, который является первым российским паровозом. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Копию в масштабе «один к одному» создали инженеры-железнодорожники Калининградской дирекции тяги. Паровоз Черепановых собирали в течение нескольких месяцев по снимкам и старым схемам. Все детали были изготовлены вручную. Свою работу инженеры приурочили к 175-летию с начала серийного паровозостроения в России.

Модель установлена возле здания управления Калининградской железной дороги на ул. Киевской, 1. Площадка открыта для посещения.

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