Губернатор допускает, что еще одних торгов на строительство онкоцентра не будет

Губернатор допускает, что еще одних торгов на строительство онкоцентра не будет
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области рассматривает возможность заключения контракта на продолжение строительства онкоцентра с компанией, которая проиграла в ходе предыдущих торгов. Об этом в своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Сейчас идет независимый контроль по выполненным работам, к концу месяца подводят итог. С учетом того, что подрядчик включен в реестр недобросовестных, у нас есть возможность заключить договор без торгов со вторым участником предыдущего аукциона», — написал Алиханов, отвечая подписчику.

При этом он заверил, что из-за расторжения контракта с предыдущим генподрядчиком «ущерба нет», так как от него «у нас счету 10 миллионов долларов обеспечения „живыми деньгами“».

Напомним, после нескольких провальных торгов контракт стоимостью 4,2 млрд руб. в октябре 2018 года был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

Конкурентом компании «Артель» на торгах была московская фирма «ПЭТРУСКо». Как отмечается на сайте последней, основными объектами ее деятельности являются современные центры ядерной медицины, в том числе онкологические диспансеры. 

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